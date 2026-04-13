Inter Milano are un avans liniștitor de nouă puncte în fruntea clasamentului, cu doar șase etape rămase de disputat din acest sezon. Potrivit editorialistului Enzo Bucchioni, succesul recent obținut împotriva celor de la Como (3-4) reprezintă pasul decisiv către câștigarea campionatului.

„Inter are titlul în buzunar. Nouă puncte avans cu șase etape înainte de final și un program favorabil arată că victoria cu Como este o ștampilă mai mult sau mai puțin definitivă pe primul titlu cu Chivu pe bancă”, a scris jurnalistul italian, pentru TMW.

Deși a admis că tehnicianul român Cristi Chivu a trădat o oarecare lipsă de experiență în momentele tensionate ale sezonului, Bucchioni a evidențiat calitățile antrenorului și parcursul excelent al echipei în Serie A.

„Titlul este meritat pentru continuitatea și forța unei echipe care marchează precum marile formații ale Europei, iar în Italia are un lot superior. Chivu a fost capabil să-și îndeplinească obiectivul din prima încercare. Lipsa de experiență s-a văzut în momentele mai complicate, dar are talent și poate doar să crească”, a mai transmis sursa citată.

Restructurare masivă pregătită pe Giuseppe Meazza

Dincolo de succesul pe plan intern, presa din Peninsulă notează că formația milaneză va trece prin modificări importante la nivelul lotului pentru a se plia și mai bine pe viziunea tactică a românului. Se preconizează un proces profund de reconstrucție, fiind vizați cel puțin cinci sau șase jucători noi de nivel înalt.

Printre țintele menționate pe lista de transferuri se numără portarul Vicario, Palestra pentru benzi, fundași precum Muharemovic, Gila sau Ordonez, dar și un coordonator de joc, alături de un atacant capabil să elimine adversari din dribling. Aceste mutări au scopul de a facilita tranziția către un sistem defensiv cu patru jucători, specific modulelor 4-3-3 sau 4-3-1-2 preferate de Chivu.

Pentru a echilibra balanța financiară și a susține aceste transferuri, clubul ar putea obține banii necesari din vânzarea unor jucători de bază precum Bastoni, Dumfries și Thuram.