Inter s-a impus cu 4-3 în fața lui Como, într-un meci din runda 32 din Serie A. Marcatorii formației lui Cristi Chivu au fost Thuram (45+1', 49') și Dumfires (58', 72').

În urma acestei victorii, „nerazzurrii” s-au distanțat la nouă puncte în fruntea clasamentului.

Cristi Chivu, răspuns neașteptat după ce a fost întrebat despre titlu

La finalul meciului, antrenorul român a fost întrebat de jurnalista Diletta Leotta cum vede un sondaj în care 77% din microbiști o consideră pe Inter deja campioană în Italia.

Cristi Chivu a evitat să ofere un răspuns clar și a vorbit despre calificarea în faza ligii din sezonul viitor de Champions League, obiectiv pe care „nerazzurrii” aproape că l-au atins.

„Fac și eu precum colegii mei, atunci când vorbesc despre Champions League. Spun că sunt fericit să fiu mai aproape de obiectivul calificării în Champions League.”, a spus Cristi Chivu, în dialog cu Dileta Leotta.

Presa din Italia a comentat felul în care a răspuns antrenorul român și nu au trecut peste faptul că și-a ironizat rivalii din Serie A.

„Cu zâmbetul pe buze și puțin provocator, antrenorul român a dat răspunsul. Pe scurt, un răspuns care combină utilul cu plăcutul, așa cum se spune.

Pe de o parte, Chivu trebuie să rămână vigilent, pe de altă parte, există satisfacția transmiterii unui mesaj către rivali, care au fost prinși pe picior greșit.

Referirea nu a fost în ceea ce privește posibilitatea de a o depăși pe Inter, ci pur și simplu în ceea ce privește lupta pentru Liga Campionilor.”, au scris cei de la fanpage.it.

Nota primită de Cristi Chivu și verdictul italienilor

Jurnaliștii TuttoMercatoWeb i-au acordat antrenorului român nota 7,5 pentru prestația avută în meciul cu Como. Italienii au remarcat mutările făcute de Cristi Chivu la pauza meciului, care i-au permis lui Inter să revină în joc și să facă o remontada în fața lui Como.

”Cu Napoli care remizase și cu un Como excelent în startul meciului, era nevoie de un răspuns de echipă mare, iar acesta a venit. A schimbat lucrurile la momentul potrivit în repriza a doua, reușind o revenire care miroase deja a titlu”, au notat italienii.