Duminică, 4 ianuarie, de la ora 21:45, „nerazzurrii” primesc pe „Giuseppe Meazza” vizita Bolognei, în etapa a 17-a din Serie A.



După 16 runde, Inter ocupă locul 2, cu 36 de puncte, bilanț de 12 victorii și patru înfrângeri, golaveraj 35-14.

Echipa lui Cristian Chivu este la un singur punct în spatele lui AC Milan, lider provizoriu, iar o victorie cu Bologna ar readuce Inter pe primul loc.



Italienii l-au „citit” pe Chivu



Presa italiană, în frunte cu fcinternews.it și Corriere dello Sport, susține că antrenorul român nu pregătește schimbări majore față de formula care a câștigat etapa trecută, la Bergamo, cu Atalanta.



Există totuși câteva semne de întrebare. În defensivă, Yann Bisseck este în duel direct cu Stefan de Vrij pentru un loc în primul „11”.



La mijlocul terenului, Henrikh Mkhitaryan este ușor favorit în fața lui Piotr Zielinski, în timp ce în atac Marcus Thuram are prima șansă în fața tânărului Francesco Pio Esposito.



Publicațiile din Italia sunt de acord că rotațiile mai ample vor apărea abia la mijlocul săptămânii, când Inter va avea un nou meci, cu Parma, fosta echipă antrenată de român.



Bologna, ocupanta locului 7, vine la Milano cu un sistem 4-2-3-1, ales de Vincenzo Italiano, cu Orsolini, Odgaard și Cambiaghi în spatele vârfului Castro.

