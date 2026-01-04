Românul care se bate la campionat în Ucraina. Are doar 23 de ani și cifre demențiale

Maxim Bragaru, sau Maksym Braharu, este unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai Ucrainei și are rădăcini românești.



Născut pe 21 iulie 2002 în orașul Reni, la câțiva kilometri de Galați, Bragaru provine dintr-o comunitate în care aproape jumătate din populație era de etnie română conform recensământului din 2001.



Fotbalist versatil, care poate evolua ca extremă stânga sau dreapta, dar și ca fundaș stânga, Bragaru a debutat în fotbalul mare la Cernomoreț Odesa.

