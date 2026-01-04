Românul care se bate la campionat în Ucraina. Are doar 23 de ani și cifre demențiale

Românul care se bate la campionat în Ucraina. Are doar 23 de ani și cifre demențiale
Un fotbalist cu origini românești face senzație în țara vecină.

Maksym Braharu Maxim Bragaru Dinamo Kiev Polisia Jitomir
Maxim Bragaru, sau Maksym Braharu, este unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai Ucrainei și are rădăcini românești. 

Născut pe 21 iulie 2002 în orașul Reni, la câțiva kilometri de Galați, Bragaru provine dintr-o comunitate în care aproape jumătate din populație era de etnie română conform recensământului din 2001.

Fotbalist versatil, care poate evolua ca extremă stânga sau dreapta, dar și ca fundaș stânga, Bragaru a debutat în fotbalul mare la Cernomoreț Odesa. 

În vara anului 2024 a ajuns la Dinamo Kiev, vicecampioana Ucrainei, iar din septembrie a fost împrumutat la Polisia Jitomir. 

Echipa sa actuală a surprins în acest sezon și este în lupta directă pentru „urecheată”, după ce în sezoanele trecute terminase pe locurile 4 și 5.

Maxim Bragaru se bate la campionat în Ucraina

În acest sezon, Polisia Jitomir ocupă locul 3, cu 30 de puncte în 16 meciuri, având 9 victorii, 3 remize și doar 4 înfrângeri. 

Lider este LNZ, cu 35 de puncte, urmată de Șahtior Donețk, tot cu atâtea. Ironia face ca Dinamo Kiev, clubul care l-a împrumutat, să fie doar pe locul 4 în clasament.

Maxim a jucat 14 din cele 16 meciuri posibile pentru Polisia Jitomir, reușind 4 goluri și 3 pase decisive.

Cotat la 1,3 milioane de euro pe Transfermarkt, Bragaru are 30 de selecții pentru naționala U21 a Ucrainei și 3 apariții la prima reprezentativă.

Reni, orașul său natal, găzduiește și o „Asociație a românilor din Reni” și a dat lumii fotbalului și alte figuri marcante, precum Pavel Cebanu, fost fotbalist la Zimbru Chișinău și ulterior antrenor și președinte al Federației Moldovenești de Fotbal.

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii
FCSB pleacă &icirc;n cantonament! Ce amical a pregătit campioana și c&acirc;nd a fost programat
Dan Petrescu a rupt tăcerea: &bdquo;Tocmai am vorbit cu el. Urmează un tratament pentru &icirc;ncă o lună&rdquo;
Xabi Alonso: &rdquo;Am găsit &icirc;nlocuitor pentru Kylian Mbappe&rdquo;
Ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid
OUT! Pleacă de la Steaua &icirc;n iarnă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Nu mai glumește: Jaqueline Cristian vrea &icirc;n top 10 WTA, &icirc;n 2026. Joacă la trei turnee &icirc;n ianuarie
Singurul rom&acirc;n prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul

Direct &icirc;n primul &rdquo;11&rdquo; la FCSB! Mihai Stoica: &rdquo;Ne-a impresionat pe toți!&rdquo;

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa &icirc;n Antalya: &bdquo;I s-a anulat zborul&rdquo;

&rdquo;Perla&rdquo; lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: &rdquo;S-a anturat cu cine nu trebuia!&rdquo;

&Icirc;ncă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: &rdquo;Mi-a spus că nu vrea!&rdquo;

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul

OUT! Pleacă de la Steaua &icirc;n iarnă
Ce salariu va avea Daniel Paraschiv la Rapid
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Nu mai glumește: Jaqueline Cristian vrea &icirc;n top 10 WTA, &icirc;n 2026. Joacă la trei turnee &icirc;n ianuarie
Surpriză uriașă! Mo Salah s-a propus singur la un gigant
&rdquo;Rom&acirc;nul&rdquo; Voloshyn și rom&acirc;nul Bragaru, marcatori &icirc;n Ucraina - Danemarca 2-3 de la EURO U21 2025!
EURO U21 | Meci interzis cardiacilor! C&acirc;t s-a terminat Ucraina - Danemarca, partidă cu cinci goluri și răsturnări de scor
Știm primele 4 echipe calificate &icirc;n sferturile de finală de la EURO U21, visul interzis Rom&acirc;niei!
Finlanda - Ucraina 0-2 la EURO U21 2025: victorie mare pentru ucraineni, la Kosice
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Marian Barbu va fi &rdquo;central&rdquo; &icirc;n preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

