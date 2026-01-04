Românul care se bate la campionat în Ucraina. Are doar 23 de ani și cifre demențiale

Maxim Bragaru, sau Maksym Braharu, este unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai Ucrainei și are rădăcini românești.
Născut pe 21 iulie 2002 în orașul Reni, la câțiva kilometri de Galați, Bragaru provine dintr-o comunitate în care aproape jumătate din populație era de etnie română conform recensământului din 2001.
Fotbalist versatil, care poate evolua ca extremă stânga sau dreapta, dar și ca fundaș stânga, Bragaru a debutat în fotbalul mare la Cernomoreț Odesa.
În vara anului 2024 a ajuns la Dinamo Kiev, vicecampioana Ucrainei, iar din septembrie a fost împrumutat la Polisia Jitomir.
Echipa sa actuală a surprins în acest sezon și este în lupta directă pentru „urecheată”, după ce în sezoanele trecute terminase pe locurile 4 și 5.
Maxim Bragaru se bate la campionat în Ucraina
În acest sezon, Polisia Jitomir ocupă locul 3, cu 30 de puncte în 16 meciuri, având 9 victorii, 3 remize și doar 4 înfrângeri.
Lider este LNZ, cu 35 de puncte, urmată de Șahtior Donețk, tot cu atâtea. Ironia face ca Dinamo Kiev, clubul care l-a împrumutat, să fie doar pe locul 4 în clasament.
Maxim a jucat 14 din cele 16 meciuri posibile pentru Polisia Jitomir, reușind 4 goluri și 3 pase decisive.
Cotat la 1,3 milioane de euro pe Transfermarkt, Bragaru are 30 de selecții pentru naționala U21 a Ucrainei și 3 apariții la prima reprezentativă.
Reni, orașul său natal, găzduiește și o „Asociație a românilor din Reni” și a dat lumii fotbalului și alte figuri marcante, precum Pavel Cebanu, fost fotbalist la Zimbru Chișinău și ulterior antrenor și președinte al Federației Moldovenești de Fotbal.