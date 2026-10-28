GALERIE FOTO Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul de la Sinaia! Suma uriașă pe care o cere

Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul de la Sinaia! Suma uriașă pe care o cere Fotbal intern
SPORT.RO
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Cornel Dinu a decis să renunțe la vila pe care o deține în Sinaia. 

TAGS:
Cornel Dinu
Din articol

Fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo a publicat un anunț de vânzare pe platforma Imobiliare.ro și solicită 585.000 de euro pentru proprietate.

Imobilul a fost construit inițial ca locuință de vacanță, dar ulterior a fost transformat în pensiune, sub numele „Casa Natalia”, ales în cinstea nepoatei fostului tehnician. Proprietatea are un teren de 2.182 de metri pătrați și o suprafață utilă de 400 de metri pătrați.

Cum arată conacul lui Cornel Dinu

  • Conac2
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Vila are șase camere, fiecare cu baie proprie, un living spațios cu șemineu, o zonă de dining, bucătărie și terasă. Construcția beneficiază de finisaje din lemn masiv, tâmplărie cu geam termopan, toate utilitățile și centrală termică proprie.

Curtea include locuri de parcare, un foișor și mai multe spații amenajate pentru relaxare. Astfel, viitorul proprietar poate folosi imobilul atât ca reședință de vacanță, cât și pentru activități turistice.

  • Proprietatea se află pe Calea Moroieni, la intrarea în Sinaia, la aproximativ 300 de metri de DN1.
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