Fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo a publicat un anunț de vânzare pe platforma Imobiliare.ro și solicită 585.000 de euro pentru proprietate.

Imobilul a fost construit inițial ca locuință de vacanță, dar ulterior a fost transformat în pensiune, sub numele „Casa Natalia”, ales în cinstea nepoatei fostului tehnician. Proprietatea are un teren de 2.182 de metri pătrați și o suprafață utilă de 400 de metri pătrați.

Cum arată conacul lui Cornel Dinu