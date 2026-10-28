Replica lui Thierry Henry după ce a fost criticat pentru glumele sale la gala Balonului de Aur

Legendarul atacant francez care a scris istorie la Arsenal și la Barcelona s-a numărat printre prezentatorii evenimentului de Londra.

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Thierry Henry, răspuns pe social media

Henry a garantat că nu a vrut să îl ofenseze pe Lamine Yamal, pe care îl consideră un fotbalist extraordinar. Mai mult decât atât, el s-a declarat un admirator al starului „blaugrana”.

„Am văzut o mulțime de oameni comentând despre seara de la gala Balonului de Aur, așa că vreau să lămuresc câteva lucruri pentru care s-a creat agitație degeaba.

În ceea ce îl privește pe Lamine Yamal, nu am vrut deloc să îi atac orgoliul. M-am gândit doar că, fiind deja a treia oară când obține acel trofeu, era o simplă glumă să îl întreb dacă acela era cel pe care îl dorea cu adevărat. Sunt un mare fan al lui Lamine Yamal.

Este genul de jucător pentru care aș plăti bilet să îl văd. Îl apreciez enorm. Știam că marele premiu urma să fie acordat ulterior. Din păcate, nu a câștigat, deși este un fotbalist extraordinar pe care îl privesc cu plăcere”, a transmis Thierry Henry, pe contul său de Instagram.

Momentul „Socrates”

El a discutat și despre momentul în care a corectat-o pe prezentatoarea Kate Scott cu privire la pronunțarea numelui legendarului Socrates: „Kate a fost complice la acea glumă. A spus greșit intenționat numele Socrates, iar eu a trebuit să o corectez.

Înțeleg dacă unora nu le-a plăcut gluma, dar vă rog să nu mai spuneți că am fost lipsit de respect față de Kate. Nu aș face niciodată așa ceva, iar ea a confirmat că a fost un scenariu stabilit dinainte. Nu mai inventați povești”.

„Fără vreo lipsă de respect demnă de menționat”, a confirmat Kate Scott în secțiunea de comentarii a postării.

„I-am transmis atunci că sunt francez și că este normal să îmi susțin conaționalul. Însă i-am spus direct lui Kane: «Ești un câștigător pe deplin meritat. Meriți acest trofeu. Ești exemplul perfect pentru ceea ce numesc eu talentul muncii și al disciplinei».

Este un învingător merituos, iar eu îi spun «Sir Harry Kane» încă de la Mondial. Așadar, relaxați-vă. Îi apreciez pe Harry Kane și pe Lamine Yamal, iar pe Kate o respect enorm”, a adăugat campionul mondial din 1998 și campionul european din 2000.