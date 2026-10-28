Artista își sărbătorește ziua de naștere la MasterChef, iar concurenții au misiunea de a-i pregăti un meniu pe măsura momentului. Alături de aceasta vor fi invitați speciali precum Andreea Esca, Florin Busuioc, Cornel Ilie, Emil Rengle și Adrian Nour. În doar două ore, echipele trebuie să pregătească un meniu complet, care să transforme aniversarea într-o experiență culinară memorabilă.

Pentru a face față provocării, concurenții vor primi și ajutoare-surpriză. Andu O Guriță Mică, Gabriel Nebunu și Nicoleta Lăutăreasa intră în bucătărie și se alătură echipelor. Rămâne de văzut dacă prezența lor va fi un real avantaj sau dacă va aduce și mai multă agitație într-o probă în care fiecare minut contează.

Misiunea este clară, dar deloc simplă: fiecare echipă trebuie să pregătească o parte a meniului – starterul, felul principal sau desertul. Cu timpul limitat și responsabilitatea de a pune pe masă preparate demne de o petrecere de gală, concurenții trebuie să demonstreze că pot face față presiunii și că au tot ce le trebuie pentru a impresiona.

Sosirea Loredanei îi oferă lui chef Cătălin Scărlătescu un moment special. „Mi s-a îndeplinit un vis. Să-ți gătesc ție, personal”, îi va spune acesta artistei. Răspunsul ei vine însă cu o provocare neașteptată: „Sunt curioasă cu ce mă surprinzi. Să nu fie carne! Eu nu mănânc carne”. „Eu m-am ocupat mai mult de invitații tăi…”, îi va răspunde chef Cătălin Scărlătescu. Cum va gestiona situația și ce va ajunge, în cele din urmă, în farfurie, telespectatorii vor afla în ediția din această seară.

Ce echipă va reuși să-i impresioneze pe invitați? Cum își va face apariția Loredana la petrecerea organizată în mijlocul pădurii și ce preparate vor ajunge pe masa aniversară? Răspunsurile vin în această seară, de la 20:30, la PRO TV și în avans pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!