Napoli a pierdut pe teren propriu în fața lui Lazio, scor 0-2, într-un meci din runda 33 de Serie A.

În urma acestei înfrângeri, echipa lui Antonio Conte i-a permis lui Inter să se distanțeze la 12 „lungimi” în fruntea clasamentului.

Antonio Conte a găsit problema de la Napoli: „Am subestimat puțin reacția”

Antrenorul lui Napoli a vorbit despre ceea ce nu a mers la echipa sa în meciul cu Lazio și a pus accent pe ceea ce s-a întâmplat în runda trecută din campionat italian.

Antonio Conte consideră că ar fi trebui să acorde o mai mare atenție remizei cu Parma din etapa trecută.

„Ceea ce am văzut astăzi a fost cu siguranță o lipsă de energie încă de la început. Totul vine mereu din minte. Poate am subestimat puțin reacția după egalul cu Parma, dar uite că ne-a dat complet pe spate.

Este inevitabil când ești într-o cursă. Tu n-ai voie să greșești, dar speri că echipa din fața ta va greși. Faptul că nu am reușit să câștigăm la Parma și Inter a câștigat la Como ne-a distrus practic la toate nivelurile mentalității, chiar dacă matematica ne-a lăsat în viață”, a explicat Antonio Conte.

