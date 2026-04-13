Victoria milanezilor împotriva lui Como (3-4), coroborată cu remiza obținută de Napoli la Parma (1-1) a creat un avantaj semnificativ pentru formația antrenată de Cristi Chivu (nouă puncte), cu doar șase etape înainte de finalul sezonului. În acest moment, Inter are nevoie de doar zece puncte din cele 18 rămase în joc pentru a-și asigura matematic prima poziție în Serie A.

Sărbătoare la Torino sau pe teren propriu

Jurnaliștii italieni au analizat mai multe variante prin care „nerazzurrii” pot încheia conturile. Cel mai rapid scenariu indică data de 26 aprilie. Dacă Inter câștigă următoarele două partide, iar Napoli pierde ambele confruntări, diferența s-ar mări la 15 puncte cu patru etape rămase, făcând recuperarea imposibilă. Astfel, Chivu ar putea sărbători titlul chiar după meciul din deplasare cu Torino.

O altă variantă vizează menținerea ritmului actual de ambele părți. Dacă echipele din fruntea clasamentului își câștigă toate meciurile în perioada următoare, Inter ar putea deveni campioană în deplasarea de la Lazio, în antepenultima etapă. Ar fi un moment simbolic pentru echipa milaneză, având în vedere că anul trecut o remiză împotriva formației din Roma a scos trupa lui Chivu din lupta pentru scudetto.

Programul nu pare să le pună mari probleme liderilor, care mai au de înfruntat echipe precum Cagliari, Verona sau Bologna. De cealaltă parte, Napoli are un calendar care include dueluri cu Lazio și Udinese, depinzând acum exclusiv de pașii greșiți ai milanezilor. „Inter se gândește deja la aritmetica succesului”, au scris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, punctând că, potrivit regulamentului, dacă cele două echipe ar ajunge la egalitate de puncte la finalul stagiunii, titlul se va decide printr-un meci de baraj.