Italienii au anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ”Scudetto”: ”Rămâne o problemă”

Antrenorul român a reușit o performanță fantastică în primul său an pe banca lui Inter Milano. Este primul tehnician din țara noastră care reușește să câștige un titlu de campion în primele cinci ligi ale Europei.

Performanța reușită de Chivu îi va aduce și un nou contract la Inter Milano, valabil până în 2029 și cu un salariu mai mare, de 3,5 milioane de euro pe an, cu un milion de euro în plus față de cât câștigă în prezent.

Mai mult, Inter poate să câștige chiar event-ul dacă se va impune în finala Coppa Italia, programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico împotriva lui Lazio (meciul poate fi urmărit LIVE pe VOYO).

Italienii au anunțat ce urmează pentru Chivu: ”Rămâne o problemă”

”Liga Campionilor rămâne o problemă. Chivu merită să rămână, dar anul viitor este nevoie de un pas înainte în Europa”, a fost titlul dat de publicația italiană Tuttomercatoweb.com.

”Viitorul va continua să fie la Inter, dar vor fi discuții interne cu clubul despre ce a mers bine și ce ar putea fi făcut mai bine.

În acest sens, este inevitabil să abordăm și problema Champions League. În ciuda succesului lor intern, Inter este încă supărată pe modul în care a decurs ultima campanie europeană pentru Lautaro și colegii săi, eliminați din play-off-ul optimilor de Bodo/Glimt”, au mai scris italienii.