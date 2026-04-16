Cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, stoperul român a bifat în actuala stagiune opt apariții în Premier League și una în UEFA Champions League, în condițiile în care a revenit la sfârșit de decembrie din accidentarea care l-a ținut pe bară aproape un an.

Spurs se află într-o situație critică, ocupând locul 18/20 în Premier League, eșalonul de elită al Angliei, cu 30 de puncte. După 32 de etape, londonezii au doar șapte victorii, nouă remize și 16 înfrângeri.

Englezii au anunțat ce decizie a luat Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

Potrivit jurnalistului Gary Ward, Tottenham e pregătită să se despartă la vară, indiferent dacă va retrograda sau nu în liga secundă, de Randal Kolo Muani, Radu Drăgușin, Pape Sarr și Ben Davies.

Adus în urmă cu doi ani de la Genoa pentru aproape 30 de milioane de euro, Radu Drăgușin ar putea pleca, așadar, în vară. S-a tot vehiculat o revenire în Serie A, dar rămâne de văzut în cele din urmă unde va opta stoperul român să meargă în cazul în care va fi nevoit să facă un pas înapoi de la Tottenham.

În acest final de campionat, Tottenham l-a numit antrenor pe Roberto De Zerbi, care are o singură misiune la echipa londoneză: salvarea de la retrogradare.

Ce urmează pentru Tottenham

Pentru echipa de pe "Tottenham Hotspur Stadium" urmează meciul cu Brighton de acasă de sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 19:30.

După confruntarea cu Brighton, Tottenham le va întâlni, în ordine, pe Wolves (25 aprilie, 17:00), Aston Villa (2 mai, 14:30), Leeds (11 mai, 22:00), Chelsea (17 mai, 17:00), Everton (~24 mai).