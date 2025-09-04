Oscar Correia (27 de ani) este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești. Elvețianul joacă pe postul de extremă dreaptă, dar poate evolua și ca atacant.



În ultimii ani, acesta a jucat mai mult în Elveția, țara sa natală. La Etoile Carouge FC a evoluat ultima oară, în eșalonul secund, pentru care a reușit să marcheze de 12 ori în 35 de partide, cifră la care se adaugă și cinci assist-uri.



Noul jucător al Petrolului a fost antrenat de Adrian Ursea, fostul tehnician de la Nice, așa cum a ținut să menționeze și clubul prahovean în comunicatul oficial.



Petrolul Ploiești și-a prezentat noul jucător



„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira, fostul elev al lui Adrian Ursea semnând cu clubul nostru un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

Lotul „galben-albaștrilor” continuă să primească întăriri în această perioadă, iar ultimul sosit este fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira. În vârstă de 27 ani, Correia (1.80 m) este un jucător de profil ofensiv, ce evoluează, în general, în banda dreaptă, și vine de la Ettoile Carouge, acolo unde, în ultimele două sezoane, a fost antrenat de către ploieșteanul Adrian Ursea.

După ce, în urmă cu 10 ani, a avut o experiență la echipa U20 a celebrei grupări braziliene Fluminense, Correia s-a întors în Europa în 2016, în Portugalia, la Alvarenga, iar mai apoi a jucat doar în Țara Cantoanelor, pentru Lancy FC, Etoille Carouge, Grasshoppers Zurrich, FC Chiasso și AC Bellinzona.

Noul echipier al „lupilor” este și un bun marcator, doar în ultima ediție a ligii secunde elvețiene punctând de 12 ori în 35 de apariții.

Welcome, Oscar Correia Ferreira!”, a transmis Petrolul

