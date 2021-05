Veste extraordinara pentru Ionut Radu! Antonio Conte vrea sa-i acorde o sansa in finalul sezonului! Ce spun jurnalistii italieni

Portarul roman a fost neglijat de antrenorul Antonio Conte in acest sezon, insa ar putea sa primeasca sansa in acest final de sezon.

Rezerva a lui Handanovic pe tot parcursul acestui campionat, Radu ar putea primi minute in acest final de sezon, mai ales ca Inter este aproape campiona, avand nevoie doar ca Atalanta sa nu castige la Sassuolo, ori sa invinga in urmatoarea etapa pe teren propriu pe Sampdoria si sa fie si matematic castigatoare a Serie A.

Gazzetta dello Sport anunta ca Antonio Conte vrea sa se bazeze pe mai multi jucatori care au evoluat mai putin in acest final de sezon, dandu-le sansa sa dovedeasca ca pot merita mai multe aparitii din campionatul urmator, iar printre acestia se numara si Ionut Radu, portarul roman de 23 de ani.

Acesta a aparat intr-o singura partida oficiala pentru Inter, in 2015-2016, atunci cand era introdus in minutul 72 al unei partide. Ionut Radu ar putea pleca de la Inter Milano, acolo unde nu a prins niciun meci in actualul sezon de Serie A. Portarul roman este dorit de o alta echipa din Italia.

Verona, echipa de pe locul zece din Serie A, este interesata de Ionut Radu, care a fost rezerva pe tot parcursul acestui sezon la Inter Milano, noteaza site-ul sempreinter.com. Verona vrea un portar dupa ce Marco Silvestri, actualul goalkeeper al echipei, a intrat in vizorul rivalelor Roma si Lazio.