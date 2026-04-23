Bayern München, devenită zilele trecute matematic campioană în Bundesliga, s-a calificat în finala Cupei Germaniei după ce s-a impus, miercuri seară, cu 2-0 pe terenul echipei Bayer Leverkusen.

Pentru prima sa finală a Cupei Germaniei din 2020, Bayern va întâlni câştigătoarea celei de-a doua semifinale dintre VfB Stuttgart şi Freiburg, care se vor înfrunta joi (21:45) pe Neckar Stadion din Stuttgart.

Bayern a deschis scorul în prima repriză prin Harry Kane (minutul 22), servit de Jamal Musiala, atacantul englez marcând astfel al 52-lea său gol din acest sezon.

Coechipierii lui Manuel Neuer şi-au asigurat victoria abia în prelungirile reprizei a doua, prin Luis Diaz (minutul 90+3).