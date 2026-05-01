Revenit în Super Liga elveţiană după o absenţă de cinci ani, clubul FC Thun este aproape de câştigarea unui titlu improbabil, în ceea ce ar putea fi primul trofeu major din istoria sa de 128 de ani, relatează Reuters.

Cum câștigă FC Thun primul său titlu din istorie

O victorie la Basel, sâmbătă, ar asigura sărbătoarea pentru câştigarea titlului.

Orice alt rezultat ar putea totuşi să asigure câştigarea titlului de către FC Thun dacă în meciul de duminică St. Gallen nu reuşeşte să câştige împotriva lui Sion.

Câştigarea titlului ar aduce de asemenea pentru Thun fotbalul din Liga Campionilor, la 20 de ani distanţă de la precedenta participare.

FC Thun a preluat conducerea Super Ligii din octombrie şi depăşind puteri tradiţionale ale fotbalului elveţian precum FC Basel şi Young Boys, în ciuda faptului că funcţionează cu buget mult mai redus decât al acestor echipe.

Povestea echipei FC Thun de la promovare la lupta pentru titlu are câteva similitudini în Europa, cea mai cunoscută fiind titlul câştigat de echipa engleză Nottingham Forest în 1978 şi, 20 de ani mai târziu, câştigarea de către echipa FC Kaiserslautern a titlului în Bundesliga.

Un astfel de succes în Elveţia este aproape nemaiauzit.

Precedentul exemplu a avut loc în anul 1952 când Grasshoppers a reuşit o performanţă similară, chiar dacă la acel moment era deja instalată în fotbalul elveţian ca o forţă a competiţiei interne.

FC Thun, în schimb, a ajuns în prima ligă a fotbalului elveţian pentru prima dată în 1954 şi a retrogradat apoi rapid.

Prezenţa în prima ligă elveţiană a fost una fragilă, echipa alternând între divizia a doua şi a treia timp de decenii înainte de revenirea în prima ligă în anul 2001.

FC Thun, vicecampioană în 2005 și participantă atunci în grupele Champions League

Singura dată precedentă când a cochetat cu primul loc a fost în anul 2005 când a încheiat pe locul secund, după FC Basel, iar în sezonul următor FC Thun a ajuns în faza grupelor Champions League, unde a învins Sparta Praga şi a fost aproape de a câştiga cu Arsenal.

Echipa engleză a câştigat greu în ambele întâlniri, iar actualul antrenor Mauro Lustrinelli era atunci jucător la FC Thun. Antrenorul în vârstă de 50 de ani este acum foarte aproape de a duce clubul elveţian pe culmi şi mai înalte.

Chiar dacă a obţinut Cupa Elveţiei de două ori, titlul a fost scăpat mereu celor de la FC Thun până în acum.

Cu 11 puncte avans şi patru etape rămase de disputat până la finalul campionatului, câştigarea trofeului este în grafic.

