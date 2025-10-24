Tehnicianul a transmis un mesaj clar elevilor săi, insistând că meciul este important, dar nu va decide soarta sezonului.



Inter vine după o serie impresionantă de victorii, dar Chivu refuză să se bucure și cere respect maxim pentru adversar, indiferent de forma dificilă prin care trec napoletanii.



"Altfel nu câștigi campionate"

Chivu a explicat filosofia sa și modul în care abordează partidele, o lecție învățată în cariera de jucător. Tehinicianul român le-a cerut jucătorilor săi concentrare maximă, indiferent de numele și situația adversarului.



"Experiența mea m-a învățat că toate meciurile trebuie tratate în mod egal. Nu poți diferenția partidele. Nu te poți considera superior adversarului, altfel nu câștigi campionate și trofee. Trebuie să ai respect pentru tine, pentru colegi și pentru adversari. Atunci totul devine simplu", a spus Chivu în conferința de presă.



Despre meciul cu Napoli, acesta a adăugat: "Înfruntăm campioana Italiei. Va fi o partidă disputată. Este un meci important, nu trebuie să negăm evidența. Dar e prea devreme să spunem (dacă va fi decisivă în lupta pentru titlu). Trebuie să mergem cu convingerea și pasiunea corectă".

