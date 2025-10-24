După ce s-a distrat în Champions League pe terenul belgienilor de la Royale Union SG, scor 4-0, Inter se pregătește de derby-ul cu Napoli, echipa cu care s-a luptat anul trecut pentru Scudetto, dar care acum este rănită.



Inter caută a opta victorie consecutivă cu Chivu pe bancă. Adversă va fi Napoli

Napoli tocmai vine după eșecul rușinos din Olanda contra lui PSV Eindhoven, meci în care Dennis Man a înscris două goluri. Totuși, Cristi Chivu este de părere că forma slabă a echipei lui Antonio Conte nu va conta sâmbătă seară.



"Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri contează prea puțin. Important e că vor fi față în față campioana Italiei și vicecampioana Italiei. Sunt ambiții mari de ambele părți și va fi un meci de luptă", a spus Cristi Chivu, la conferința de presă.

Chivu: "Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă jucătorilor?"

După meciul de marți seară din Champions League, Cristi Chivu a decis să le ofere o zi liberă jucătorilor de la Inter. Românul a fost întrebat la conferința de presă de ce a luat o astfel de hotărârea înaintea unui derby atât de important.



"Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă? Mie așa mi se pare normal. Cel mai bun antrenament pentru o echipă este odihna. Venim după o perioadă în care cei mai mulți dintre jucători au stat 10 zile la echipele naționale și nu au fost deloc acasă.



Am jucat la Roma, apoi am fost în Belgia. Mi s-a părut corect să le ofer o pauză și să le dau șansa de a-și vedea familiile. Uneori e nevoie să te deconectezi și să nu te mai gândești permanent la aceleași lucruri.



Am încredere în profesionalismul băieților și în faptul că sunt niște fotbaliști responsabili", a mai spus Chivu.

Clasamentul din Serie A

