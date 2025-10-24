Italianul a descris actuala formație "nerazzurră" drept "furioasă, flămândă, cu multă siguranță", subliniind carisma pe care antrenorul român o are în fața jucătorilor.



Într-un interviu acordat TMW, Paolillo a dezvăluit că anticipase succesul lui Cristi Chivu ca antrenor încă de acum un deceniu.



Profeția lui Paolillo despre Chivu



Fostul oficial al campioanei Italiei și-a amintit de calitățile românului din perioada în care acesta era jucător: "Fantastic, un angajament competițional mereu la maximum, apoi un comportament exemplar față de club. Pe teren era dur când trebuia să fie, dar mereu gentil și educat".



Paolillo a povestit apoi cum a prezis viitorul lui Chivu în antrenorat, relatând o discuție purtată cu un prieten: "Mi-a scris după meciul cu Roma: «Ernesto, îmi amintesc perfect ce mi-ai spus acum 10 ani, când Chivu s-a retras și se gândea să antreneze la juniori. Mi-ai zis: 'Este un băiat atât de capabil și serios încât sunt sigur că va deveni un mare antrenor'»".



Acesta consideră că Chivu a adus un plus evident față de sezonul trecut, condus de Simone Inzaghi: "Poate că Chivu a reușit să înțeleagă ce lipsea și a știut cum să adauge acel ceva".

