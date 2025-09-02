OFICIAL Transfer spectaculos pentru Cristi Chivu la Inter Milano, direct de la Manchester City!

După ce a pierdut în ultima etapă din Serie A, scor 1-2 cu Udinese, Inter Milano și-a adus un fundaș cu nume, dar care nu mai intră în planurile lui Pep Guardiola la Manchester City.

În ultima zi de mercato, Manuel Akanji (30 de ani) a plecat de la Manchester City, acolo unde a evoluat în ultimii trei ani, și s-a transferat la Inter Milano.

Echipa lui Cristi Chivu l-a transferat pe fundașul elvețian sub formă de împrumut până în vară și a plătit un milion de euro în schimbul său.

”Interiști, timpul prezentării a venit”, a transmis clubul de pe ”Meazza”.

Crescut de Winterthur, Akanji a mai evoluat la FC Basel și Borussia Dortmund. Manchester City a plătit 20 de milioane de euro pentru a-l transfera în 2022.

Cristi Chivu a găsit vinovatul după eșecul cu Udinese

La conferința de presă de după meci, Cristi Chivu, antrenorul lui Inter de la începutul lunii iunie, și-a asumat vina pentru eșecul din a doua etapă și a explicat că nu a reușit să ofere motivația potrivită jucătorilor săi.

”La nivel individual, fiecare poate să dea tot ce are mai bun. Am făcut o afirmație generală pentru că toată lumea părea să aibă dificultăți cu jocul. Poate că nu am reușit să dau motivația potrivită. 

În ceea ce privește piața transferurilor, vreau doar să îi antrenez pe jucătorii pe care îi am cât de bine pot, pentru că așa sunt eu. 

Acesta este Inter, și lucrez să îmbunătățesc echipa, iar dacă nu am reușit să câștigăm astăzi, este tot vina mea”, a spus Chivu, potrivit TuttoMercatoWeb.

Inter a venit după un 5-0 cu Torino în prima etapă din Serie A. Rămâne de văzut cum va redresa situația Chivu la echipa ”nerazzurrilor”, mai ales că în următoarea rundă, trupa din Milano o întâlnește pe Juventus în deplasare la Torino.

