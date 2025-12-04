Cu o mulțime de titulari obișnuiți menajați pentru această partidă, Inter s-a impus clar contra divizionarei secunde Venezia. Pentru echipa lui Cristi Chivu au înscris Andy Diouf (18'), Pio Esposito (20'), Marcus Thuram (34', 51') și Ange-Yoan Bonny (75').

Cristi Chivu, laude după Inter - Venezia 5-1 pentru jucătorii care evoluează puțin



În partea secundă, Chivu a decis să le acorde minute unor fotbaliști foarte tineri, precum Matteo Cocchi (18 ani), Matteo Spinacce (19 ani) sau Leonardo Bovo (20 de ani). Toți au fost felicitați de antrenorul român după meci.



La conferința de presă de după meci, Chivu a vorbit și despre situația lui Josep Martinez, titularul din poartă contra Veneziei, care în octombrie a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui bărbat în vârstă de 81 de ani.



"Suntem mulțumiți de toți jucătorii. Mă bucur pentru Spinaccè și Bovo. Cocchi mai jucase. Mă bucur și pentru Andy Diouf, care a jucat pe o poziție inedită pentru el, dar pe care a acceptat-o. Această victorie este meritul tuturor.



Fratessi și-a manifestat întotdeauna disponibilitatea, în ciuda unor probleme medicale. Poate mai mult de atât, iar noi știm ce ne poate oferi. Ne-a demonstrat asta și azi. E nevoie să își revină inclusiv din punct de vedere mental. Încă se reface după operația suferită.



Josep Martinez? Suntem aproape de el. Din punct de vedere emoțional, cel mai bine ar fi să îl întrebați pe el. Numai el vă poate spune. Ne bucurăm că e noi și că azi a putut juca. Nu l-am întrebat după meci cum se simte, însă la Inter avem un grup care știe să ajute pe oricine atunci când e nevoie", a spus Cristi Chivu, la conferința de presă.

În sferturile de finală ale Cupei Italiei, Inter Milano va înfrunta învingătoarea din duelul AS Roma - Torino.

VIDEO Rezumat Inter - Venezia 5-1

