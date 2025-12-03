Echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a învins-o clar pe micuța Venezia, pe care a învins-o cu 5-1 și s-a calificat în turul următor din Coppa Italia.



Interul a rezolvat meciul încă din prima repriză, iar în partea secundă a punctat de două ori. Pentru prestația echipei din această partidă, Chivu a fost notat de presa italiană cu 7.



Cristi Chivu, nota 7 după Inter - Venezia



Italienii au subliniat începutul ezitant de partidă al echipei de pe ”Meazza”, chiar dacă scorul a căpătat proporții după minutul 18.



”Echipa sa a abordat meciul cu o atitudine rezervată, permițându-le adversarilor să domine în primul sfert de oră.



Apoi, imediat ce și-au intensificat jocul, Inter a reușit un hat-trick fatal în câtea minute și a dat lovitura în repriza secundă”, a notat publicația italiană Eurosport.



Inter Milano nu a avut emoții în fața divizionarei secunde Venezia, de care a trecut cu un categoric 5-1 și s-a calificat în turul următor din Coppa Italia.

Marcus Thuram a reușit o ”dublă”, iar Diouf, Pio Esposito și Bonny și-au trecut în cont câte o reușită.

În turul următor, Inter Milano va juca împotriva învingătoarei dintre AS Roma și Torino.

Inter, locul trei în Serie A



Inter Milano este pe locul trei în campionat, cu un singur punct în spatele celor de la AC Milan și Napoli.



În următoarea etapă, Inter va juca tot pe teren propriu, împotriva celor de la Como.

