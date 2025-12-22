Greu de crezut că Andrei Rațiu (27 de ani) poate face față la multe echipe de care a tot fost legat, în ultimii doi ani, gen Barcelona și Real Madrid, însă, în mod cert, el e om de bază, la Rayo Vallecano. Și un factor de echilibru, la această formație.

Duminică, Rațiu, suspendat din cauza cumului de cartonașe galbene, a lipsit de pe teren, în partida Elche – Rayo Vallecano. Și cum înlocuitorul său, Ivan Balliu (33 de ani), s-a accidentat, după doar 33 de minute, fiind înlocuit, dezastrul a fost garantat pentru Rayo.

Condusă cu 1-0, încă din minutul 6, echipa lui Rațiu a luat gol după gol și a fost strivită cu 4-0 de Elche, ocupanta locului 9 în clasamentul din La Liga. Rezultatul a pus capăt unei serii de trei partide fără înfrângere pentru Rayo.

În clasamentul la zi, Rațiu și colegii săi trăiesc periculos! Pentru că echipa a încheiat 2025 pe locul 15 din 20, având 18 puncte după 17 etape. Rayo e la doar trei puncte de poziția a 18-a, prima care duce în liga secundă.

Următorul meci, care va marca și revenirea lui Rațiu în echipă, va fi cel cu Getafe de acasă (2 ianuarie).

