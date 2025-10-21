Este vorba despre tânărul fundaș polonez Jan Ziolkowski (20 de ani), transferat în această vară de AS Roma pentru 6,6 milioane de euro de la Legia Varșovia, club unde a fost antrenat o scurtă perioadă de Edi Iordănescu.



Inter îi face pe plac lui Cristi Chivu!



După doar trei apariții în Serie A, evoluțiile lui Ziolkowski au atras atenția formației lui Chivu. Potrivit publicației linterista.it, Inter îl urmărește îndeaproape și l-ar putea aborda în cazul în care Yann Bisseck va părăsi clubul.



La victoria Interului cu 1-0 împotriva Romei, fundașul polonez a intrat pe teren în minutul 56, în locul lui Ndicka, și a impresionat prin duelurile fizice câștigate, inclusiv în fața atacantului Francesco Pio Esposito.



Născut pe 5 iunie 2005, la Varșovia, Ziolkowski a fost format la Legia, unde a debutat în 2022. Acesta a jucat 40 de meciuri pentru Legia, 9 sub comanda lui Edi Iordănescu și a fost transferat în 2024 la AS Roma pentru 6,6 milioane €.

