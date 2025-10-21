Fostul antrenor al Rapidului a criticat vehement atitudinea tehnicianului italian și a spus că asemenea gesturi nu au ce căuta în fotbalul românesc.



Marius Șumudică: „Dacă făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion”



Între cei doi există un conflict mai vechi, pornit după ce Șumudică a criticat jocul ardelenilor, iar Mandorlini i-a răspuns ironic într-o conferință de presă.



Mai mult, tehnicianul a adăugat că Mandorlini ar trebui să răspundă doar prin rezultate, nu prin declarații sau gesturi de nervozitate.



„Nu înțeleg de ce atâta frustrare și atâta răutate să îmi răspundă și de fiecare dată sau să aducă în discuții numele meu. Au fost atâția analiști care și-au spus părerea despre CFR Cluj și nu li s-a răspuns.



Dar probabil că numele de Șumudică aduce un oarecare interes și cred că par mai interesanți dacă îi răspund lui Șumudică. La orice antrenor, rezultatele vorbesc. Domnul Mandorlini este în postura de antrenor al CFR-ului de o bună perioadă de vreme. A avut și timp să pregătească echipa.



A fost și pauza cu naționalele și a avut timp să pregătească echipa și să ne dea răspunsuri. Să ne arate că Șumudică a greșit la momentul respectiv, că a greșit X sau Y, care au comentat despre jocul CFR-ului.



L-au condamnat pe Fică ăsta. Este un jucător de care îmi place foarte mult. Nu știu cu cine joci la mijloc, ce faci, dar Fică avea o ascensiune extraordinară. A venit discuția cu Rapid, că trebuia să plece la Rapid, deodată nu mai joacă, nu mai prinde minute.



Dar mașina care stă în garaj și pe care nu o pornești, nu mai e ca mașina care merge zi de zi. Ca antrenor trebuie să lucrezi. Te uită lumea. Probabil a fost cea mai la îndemână soluție la momentul respectiv. S-a ales să se meargă pe mâna dânsului.



Jos pălăria. Era un antrenor care antrenase prin Italia, nu la un nivel foarte mare, dar rezultatele acum vorbesc și au ajuns într-o criză. E o criză acută a jocului. Ceea ce am văzut la CFR, pe mine m-a dezgustat.



Mie nu mi se pare normal ca un antrenor străin, care vine în România să aibă o astfel de atitudine. Noi suntem prea permisibili. Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion.



Să ajungi să ai o astfel de atitudine? Să te duci spre banca lor de rezerve? Să încerci să îmbrâncești antrenorul echipei adverse, la el în țară? Nu există așa ceva! Pentru mine e strigător la cer”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.



CFR Cluj a ajuns pe locul 11 în Superligă, la șase puncte de play-off, iar Andrea Mandorlini se află cu un pas în afara clubului. Dan Petrescu ar fi principalul favorit să preia banca echipei din Gruia.

