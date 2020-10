Incepe recladirea lui AC Milan! Mauro Icardi este asteptat langa Zlatan Ibrahimovic

AC Milan are un start de sezon perfect cu maximum de puncte dupa primele 4 etape.

Italineii vor sa ajunga din nou in Champions League si pentru asta au nevoie de transferuri puternice. Fostul jucator de la Inter, Mauro Icardi, este principala tinta a liderului din Serie A, potrivit AS. El ar putea juca alaturi de Zlatan, dar poate fi si un inlocuitor pe termen lung al suedezului care a ajuns la 39 de ani si este aproape de a agata ghetele in cui. Mutarea ar urma sa se faca in iarna.

Icardi a ajuns la PSG in vara anului trecut sub forma de imprumut de la Inter, apoi a fost cumparat definitiv, dupa ce a confirmat la Paris. Faptul ca a jucat la echipa condusa de Antonio Conte nu ar putea fi un un obstacol in drumul unui potential transfer. Argentinianul impreuna cu impresarul sau, Wanda Nara, nu s-au despartit amiabil de italieni.

Totusi, suma de transfer ar putea impiedica mutarea. Francezii au platit 50 de milioane pentru Icardi si este greu de crezut ca il vor ceda pentru o suma mai mica.

Icardi a jucat 38 de meciuri in tricoul lui PSG. Varful argentinian a reusit sa inscrie 22 de goluri pentru francezi si a oferit 4 pase decisive.