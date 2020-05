OFICIAL | Mauro Icardi este noul jucator al lui Paris Saint-Germain! Cat au platit seicii si pe cat a semnat argentinianul 

Venit sub forma de imprumut toamna trecuta, Icardi s-a impus rapid la PSG si a inscris 20 de goluri in 31 de meciuri.

PSG a anuntat transferul printr-un comunicat pe pagina oficiala. Icardi a semnat pana in anul 2024, iar suma transferului sau se ridica la 50 de milioane de euro.

Mauro Icardi signs Paris Saint-Germain contract until 30 June 2024

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Mauro Icardi on a permanent deal, following the striker’s loan from Inter Milan during the 2019-2020 season.https://t.co/fynMzu5Uw6 pic.twitter.com/3M48PSsXHh