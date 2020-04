Tradarea suprema! Mauro Icardi este foarte aproape de un transfer la care nu se astepta NIMENI: cu cine e gata sa semneze

Icardi nu va continua la PSG, unde a fost imprumutat in ultimul sezon.

AC Milan incearca sa il transfere pe atacantul argentinian chiar din curtea marii rivale, Inter, de care Icardi inca mai apartie. Argentinianul este in prezent imprumutat la PSG unde a avut o prima jumatate de sezon excelenta, reusind sa marcheze 20 de goluri pentru francezi.

Clubul din capitala Frantei il poate cumpara definitiv pentru 62 de milioane de euro, dar transferul nu se va face. Icardi e certat cu antrenorul Tuchel, iar Wanda Nara, sotia si agentul lui Icardi, a declarat recent ca atacantul isi doreste sa revina in Serie A.

Italienii de la Corriere dello Sport au scris ca AC Milan poate profita de acest lucru, Icardi reprezentand "adevaratul lider care ar putea face diferenta in teren".

Cu toate acestea, Milan ar trebui sa cheltuiasca o suma foarte mare de bani. Corriere anunta ca toata afacerea ar putea ajunge la 80 de milioane de euro. In sezonul 2018-2019, Icardi a refuzat sa faca deplasarea cu Inter, pentru a juca in Europa League impotriva lui Rapid Viena ca semn de protest pentru pierderea banderolei de capitan. Dupa acest episod, atacantul a intrat in conflict cu Inter si a nu a jucat la prima echipa aproape 2 luni.

Ramane de vazut ce se va intampla cu argentinianul in varsta de 27 de ani. Antonio Conte l-a inlocuit pe Mauro Icardi cu Lukaku care a devenit cel mai bun marcator al echipei in acest sezon.

Seria A este in continuare suspendata din cauza Coronavirus, iar cluburile din Italia le-au cerut jucatorilor micsorarea salariilor pentru a economisi bani.