PSG e la ora FINALELOR, dar sotia lui Mauro Icardi viseaza la VACANTE. Faimoasa Wanda Nara, DEVASTATOR de sexy in piscina de acasa

Partenera si impresara atacantului echipei pariziene "sufera" din cauza faptului ca sotul sau e in plin program de meciuri decisive.

In mijlocul verii, argentinianca Wanda Nara (33 de ani) ar fi vrut sa se relaxeze si sa-si expuna formele proeminente undeva intr-o locatie exotica a lumii. Din pacate, frumoasa Wanda e obligata sa stea in aceste zile la Paris, alaturi de Mauro Icardi, care incepe alaturi de colegii de la PSG o serie de partide cruciale.

Campioni in Franta (tara in care sezonul a fost "inghetat" in luna martie), parizienii disputa astazi finala Cupei, cu Saint-Etienne, iar peste o saptamana vor evolua cu trofeul pe masa in Cupa Ligii, contra lui Lyon. De asemenea, se apropie cu pasi repezi reluarea sezonului in Champions League, PSG urmand sa intalneasca Atalanta la 12 august, in faza sferturilor, meci care va avea loc in mini-turneul de la Lisabona.

Ca urmare, frumoasa Wanda Nara e "consemnata" la domiciliu, fapt care l-a subliniat intr-o postare pe Instagram. "Visand la vacante din piscina de acasa. Voi cum sunteti?", a fost mesajul ei, alaturi de o fotografie care ii pune in valoare cum nu se poate mai bine latura sexy.