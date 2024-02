Ciprian Deac, reacție critică după remiza cu Oțelul Galați

Oţelul Galați a marcat prima, prin Alexandru Mihai Pop (36), dintr-o lovitură liberă din preajma colţului careului mare, direct în vinclul opus. Clujenii au egalat chiar înainte de pauză, prin Philip Otele (45), în urma unui corner.

CFR Cluj a trecut în avantaj în finalul meciului, după ce Panagiotis Tachtsidis a marcat din penalty (88), dictat pentru faultul lui Costin Ghiocel la Daniel Bîrligea.

Gălăţenii au smuls egalul tot din penalty (90+6), transformat de Juri Cisotti, după un fault comis de Karlo Muhar la Răzvan Tănasă.

Ce a declarat Ciprian Deac după Oțelul Galați - CFR Cluj 2-2

"Ținând cont că am fost egalați în minutul 90, e clar că am pierdut două puncte. Galați e o echipă agresivă, foarte puternici în duelurile unu la unu. S-a văzut și în această seară că am avut un meci foarte greu.

N-am făcut o primă repriză reușită, au fost mai agresivi, primii la minge, au și reușit să deschidă scorul. În a doua repriză am intrat mai bine.

O echipă matură nu trebuie să primească gol în ultimele minute, a fost o greșeală colectivă, trebuia să rupem mai repede jocul și să nu se ajungă acolo.

Suntem 30 de jucători, nu are nimeni locul de titular asigurat, cine va intra în locul meu își va face treaba. S-au mai rulat jucători, pentru că avem un lot numeros", a declarat Ciprian Deac, la finalul meciului.