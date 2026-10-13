Venezia l-a demis pe Giovanni Stroppa (58 de ani), la doar șase etape de la startul noului sezon din Serie A. Decizia a venit după înfrângerea cu Atalanta, scor 1-3, al șaselea eșec consecutiv al formației italiene, care ocupă ultimul loc în clasament, fără niciun punct.

Paradoxal, Stroppa a fost omul care a readus-o pe Venezia în prima ligă. Antrenorul a preluat echipa în iunie 2025 și a încheiat sezonul trecut pe primul loc în Serie B, obținând promovarea după doar un an petrecut de club în eșalonul secund.

Paolo Zanetti și Davide Nicola, pe lista Veneziei

„Venezia anunță că Giovanni Stroppa a fost demis din funcția de antrenor principal al echipei. Sub conducerea sa, clubul a obținut promovarea în Serie A în sezonul 2025/26, după ce a terminat pe primul loc în Serie B.

Clubul dorește să îi mulțumească lui Stroppa și staffului său pentru munca depusă, profesionalismul, devotamentul și implicarea arătate”, a transmis Venezia într-un comunicat oficial.

Presa din Italia scrie că Paolo Zanetti și Davide Nicola se află printre numele luate în calcul pentru preluarea echipei. Zanetti a mai antrenat-o pe Venezia în perioada 2020-2022 și a contribuit, la rândul său, la promovarea clubului în Serie A.