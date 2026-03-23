Fiorentina a câștigat un punct prețios, în lupta pentru evitarea retrogradării, iar Internazionale Milano a pierdut două puncte valoroase, în bătălia pentru câștigarea titlului de campioană în Serie A.
Kolarov crede în câștigarea titlului: „E în mâinile noastre.”
Cu antrenorul român, Cristi Chivu, suspendat, în urma cartonașului roșu încasat în finalul tensionat al meciului Inter - Atalanta, încheiat cu același scor, 1-1, a venitt rândul secundului Kolarov pentru a oferi interviuri televizate în direct.
Fostul fundaș al cluburilor Manchester City, Lazio, AS Roma și Inter a admis că „nu este cel mai bun moment al Interului din acest sezon,” dar și că dispun, „în continuare, de șase puncte avantaj,” a adăugat Kolarov, înainte de a concluziona: „E în mâinile noastre să luăm acest titlu.”
Încrederea lui Kolarov, în interviul acordat în direct nu coincide cu atitudinea arătată de interiști, pe teren. De fapt, inclusiv Kolarov a recunoscut această realitate. „Ne lipsesc puțină determinare și o doză de claritate. Poate că e vorba despre oboseala acumulată în atât de multe meciuri. Suntem obișnuiți să o vedem pe Inter dominându-și adversarele, dar aș vrea să accentuez că e încă în mâna noastră să luăm acest titlu,” a punctat Kolarov, înainte de a vorbi despre problema atacului.
„Atacanții sunt cruciali în jocul nostru, pentru că vrem să atragem adversarul și să jucăm mingi spre ei. Dar nu vreau să vorbesc doar despre atacanți. Avem nevoie să ne îmbunătățim și la mijloc, prin jocul de pase,” a mai spus Kolarov, conturându-și analiza de joc, la cald, potrivit TuttoSport.
AS Roma, pe teren propriu, și Como, în deplasare, sunt următoarele etape ale Interului, în campionat. Nerazzurri au șase puncte avans, față de rivala, AC Milan și șapte, până la campioana în exercițiu, Napoli, ocupantă a locului trei, în clasament.