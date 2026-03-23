Fiorentina a câștigat un punct prețios, în lupta pentru evitarea retrogradării, iar Internazionale Milano a pierdut două puncte valoroase, în bătălia pentru câștigarea titlului de campioană în Serie A.

Kolarov crede în câștigarea titlului: „E în mâinile noastre.”

Cu antrenorul român, Cristi Chivu, suspendat, în urma cartonașului roșu încasat în finalul tensionat al meciului Inter - Atalanta, încheiat cu același scor, 1-1, a venitt rândul secundului Kolarov pentru a oferi interviuri televizate în direct.

Fostul fundaș al cluburilor Manchester City, Lazio, AS Roma și Inter a admis că „nu este cel mai bun moment al Interului din acest sezon,” dar și că dispun, „în continuare, de șase puncte avantaj,” a adăugat Kolarov, înainte de a concluziona: „E în mâinile noastre să luăm acest titlu.”