NEBUNIA SUPREMA a lui Perez! Cum plateste Cristiano Ronaldo TRANSFERUL GIGANT pregatit de Real: detalii incredibile despre mutarea soc din 2019

Real Madrid pregateste lovitura mult asteptata dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo pentru vara anului viitor.



Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Planul lui Perez este de a aduce un inlocuitor pe masura portughezului plecat la Juventus in vara viitoare, cu banii luati de pe Cristiano Ronaldo. Potrivit presei spaniole, Real Madrid nu a inregistrat in contabilitatea clubului, pentru sezonul 2017-2018, cele 115 milioane de euro incasate de la Juventus pentru Cristiano Ronaldo. Convins ca nu poate aduce un jucator de superclasa in perioada de transferuri din aceasta iarna, Perez va include suma in bilantul financiar al sezonului urmator si ii va folosi imediat in vara pentru a transfera o vedeta.

Eden Hazard este alesul lui Perez. Real Madrid este pregatita sa ofere cel putin 190 de milioane de euro pentru belgian si poate plusa pana la 200 de milioane. Vor fi folosite cele 115 milioane de euro incasate de pe urma lui CR7, iar pentru a completa suma fabuloasa Perez are doua variante la indemana: fie il foloseste pe Mateo Kovacic drept "moneda de schimb", jucatorul fiind deja imprumutat la Chelsea, fie achita in bani diferenta ramasa daca oficialii de pe Stamford Bridge nu vor fi convinsi de prestatiile lui Kovacic.

Transferul lui Hazard la Real Madrid are mari sanse sa se concretizeze chiar daca nu vor fi respectati intocmai parametrii financiari prezentati de jurnalistii spanioli. Jucatorul nu si-a prelungit contractul cu Chelsea si a lasat de inteles ca este dispus sa vina la Real, iar "albastrii" s-au inteles deja cu Borussia Dortmund pentru transferul lui Christian Pulisic, jucator vazut deja drept inlocuitorul lui Hazard.