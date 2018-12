Cristiano Ronaldo... ca Llullaku :) Situatie incredibila la Real Madrid: dovada clara ca "galacticii" au nevoie URGENTA de un BOMBARDIER

Real Madrid resimte din plin plecarea lui Cristiano Ronaldo.

Starul portughez s-a transferat in vara la Juventus, dar a ramas pe primul loc in topul celor mai buni marcatori ai Realului in 2018. Asta desi a jucat pentru Real doar 5 luni. Din ianuarie pana in mai.

Ronaldo a marcat 28 de goluri, cu unul mai mult decat Gareth Bale, aflat pe locul secund. Benzema a marcat 18 goluri, iar Ramos 10. Diferenta clara in favoarea lui Ronaldo se face in momentul in care se iau in calcul si meciurile jucate.

Cu alte cuvinte, Ronaldo a marcat cele 28 de goluri in 22 de partide, spre deosebire de Bale care a marcat de 27 de ori in 48 de meciuri sau de Benzema care a inscris 18 goluri in 53 de partide.

Situatia de la Real aminteste de un episod oarecum asemanator petrecut si in Romania. In sezonul 2016-2017, Llullaku, pe vremea aceea la Gaz Metan, a devenit golgheterul Ligii 1 desi plecase din campionatul nostru inca din iarna. Si a devenit golgheter cu 16 reusite.