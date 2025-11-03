Cristi Chivu a primit o veste excelentă! Starul lui Inter e gata de revenire

Atacantul francez a revenit din accidentare și va fi un mare plus pentru următoarele dueluri ale lui Inter.

Antrenorul român a primit o veste bună înaintea partidei din Champions League, iar Marcus Thuram va fi inclus în lotul pentru meciul de la Milano cu Kairat, conform TMW.com .

Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează meciul din Champions League cu Kairat Almaty, de miercuri, 5 octombrie.

Inter a câștigat în deplasare la Verona, scor 2-1, într-un meci în care „nerazzurrii” au obținut victoria în ultimele minute.

Francezul a stat ”pe bară” o lună



Revenirea lui Thuram este o gură de oxigen pentru Chivu, care se temea că absența se va prelungi. Francezul a suferit o accidentare la bicepsul femural în victoria cu 3-0 contra Slaviei Praga.



Din cauza acestei probleme, el a ratat meciurile importante cu Cremonese, AS Roma și Napoli, dar și convocarea la echipa națională a Franței.



Recuperarea pare acum completă, iar Chivu se poate baza din nou pe unul dintre cei mai importanți oameni ai săi din ofensivă.

Marcus Thuram are cinci goluri și două pase decisive în șapte meciuri jucate în acest sezon în tricoul lui Inter.

75 de milioane de euro este cota lui Marcus Thuram, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

