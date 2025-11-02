”Nerazzurrii” au condus încă din minutul 16, prin golul marcat de Piotr Zielinski. Giovani a restabilit egalitatea în minutul 40, iar Inter a dat lovitura în prelungiri, în minutul 90+4, prin autogolul lui Martin Frese.



Echipa pregătită de Cristi Chivu a ajuns, astfel, la șapte victorii în acest sezon de Serie A și așteaptă rezultatul meciului dintre AC Milan și AS Roma, important în economia luptei din vârful clasamentului.

Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu după Verona - Inter



Italienii i-a făcut ”radiografia” lui Chivu imediat după meciul de pe Stadi Marc'Antonio Bentegodi”. Jurnaliștii de la Calciomercato l-au notat cu 6,5 pentru prestația lui Inter din această partidă.



”În prima repriză, echipa a dominat și a preluat conducerea, apoi a urmat o pană de curent care a durat câteva minute, ducând la egalarea celor de la Verona.



Repriza a doua a semănat cu cea de la Napoli. A încercat să modifice ritmul cu schimbările sale, dar de data aceasta a reușit datorită norocului”, au scris italienii.



În următoarea etapă, echipa lui Cristi Chivu va juca pe teren propriu în compania celor de la Lazio, echipa de pe locul 13.



Recunoștință maximă pentru Chivu! Atacantul lansat de român nu uită: "A avut încredere în mine, a fost superb!"



Mateo Pellegrino, atacantul Parmei, a oferit un interviu în care și-a amintit de perioada petrecută sub comanda lui Cristi Chivu, pe care l-a avut antrenor la gruparea "cruciată".



"Să am încrederea lui mister în acel moment a fost foarte important. Am început să joc titular cu el, debutul meu l-am făcut cu el. A fost prima mea experiență în Serie A, a fost superb și îi mulțumesc foarte mult pentru asta", a punctat atacantul.

