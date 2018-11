Imagine SOCANTE: "Am avut cancer, inca mai lupt!" Un fost campion URIAS a ajuns de nerecunoscut. FOTO

Gianluca Vialli, fostul mare atacant al lui Juventus, a avut cancer si a ajuns de nerecunoscut.

Vialli a supravietuit luptei cu cancerul, insa spune ca nu e inca vindecat complet. El si-a lansat cartea autobiografica, "Goluri, 98 de povesti + 1" si vobeste deschis despre bataliile sale.

"Eram atat de slab incat purtam un pulover peste camasa cand ieseam in public, n-a observat nimeni nimic. A fost o noua etapa din viata mea in care a trebuit sa lupt, am invatat multe. Acum sunt bine, acum imi revin, corpul meu isi recapata forma, dar batalia nu s-a terminat definitiv", mai spune el in Corierre della Sera.

Gianluca Vialli a jucat 102 meciuri pentru Juventus si 58 pentru Chelsea. Apoi a antrenat echipa engleza pentru o scurta perioada de timp. Italianul se mandreste cu doua titluri de campion in Serie A, cu Sampdoria si Juve, si cu o Cupa a Angliei castigata cu Chelsea.