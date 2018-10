I-a EXPLODAT cota in doar o luna! In vara a fost cumparat cu 5 milioane, acum costa de 8 ori mai mult! Jucatorul care l-a eclipsat pe Cristiano Ronaldo

Un nou star a aparut in Serie A, reusind deja 12 goluri in doar 7 partide!

Krzysztof Piątek (afla aici povestea lui) este noul star din Serie A! Desi toti ochii au fost pana acum pe Cristiano Ronaldo, atacantul polonez de 23 de ani a reusit sa impresioneze pe toata lumea la Genoa, echipa care l-a transferat in vara cu doar 5 milioane de euro de la Cracovia.

Polonezul a marcat 8 goluri in primele 6 etape din Serie A, plus alte 4 in Copa Italia iar presa din Italia scrie deja ca este urmarit de cluburi importante din Anglia sau Italia precum Inter, Tottenham sau FC Barcelona. Si, conform Gazzetta dello Sport, cota lui este acum de 40 de milioane de euro!

Forma incredibila arata de Piątek la formatia la care joaca si romanul Ionut Radu i-a adus lui Piątek si prima convocare in nationala Poloniei, el debutand in partida cu Irlanda. Piątek a devenit primul strain de la Shevcenko care a inscris 5 goluri in primele 4 partide in Serie A. Iar cele 8 goluri din primele 6 etape au egalat recordul unui debutant stabilit in sezonul 1949/1950 de Karl Aage Hansen.