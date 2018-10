In vara l-au luat pe Ronaldo, acum pregatesc transferul iernii! Jucatorul asteptat sa-l scoata pe Mandzukic din primul "11"

Juventus pregateste un transfer de rasunet si pentru perioada de mercato din iarna.

Italienii au dat lovitura in vara cand l-au luat pe Cristiano Ronaldo, iar pentru perioada de transferuri din iarna vor un fost fotbalist al Realului. Alvaro Morata este tinta lui Juventus, noteaza AS. Internationalul spaniol este nemultumit de situatia sa de la Chelsea si si-ar dori o mutare in Italia pentru a avea cat mai multe meciuri si pentru a nu pierde contactul cu echipa nationala.

Morata a marcat un singur gol in cele 9 meciuri jucate pentru Chelsea in acest sezon, insa o venire la Juventus nu i-ar garanta neaparat o rezolvare a problemei sale. Mandzukic este intr-o forma excelenta si va fi greu de scos din echipa. Planul lui Juventus este ca Morata sa joace alaturi de Ronaldo, dar deocamdata cifrele vorbesc pentru Mandzukic: 4 goluri in 7 meciuri pana acum.

Morata a mai jucat la Juventus in perioada 2014-2016 si a reusit 27 de goluri in 93 de meciuri. Pentru Real a jucat intre 2010 si 2014, respectiv in sezonul 2016-2017.