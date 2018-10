Cele 7 cluburi care au cheltuit 8.6 miliarde de euro pe jucatori! Care este cea mai puternica Liga din lume

Pentru prima data din 2012 incoace, sumele de transfer platite de cluburile din cele mai bune cinci ligi europene au fost mai mici decat anul precedent.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Pentru prima data din 2012 incoace, sumele de transfer platite de cluburile din cele mai bune cinci ligi europene au fost mai mici decat anul precedent.

In 2018 s-a inregistrat o scadere cu 2,4% fata de 2017 la acest capitol. 5,82 miliarde de euro au cheltuit cluburile, comparativ cu 5,96 miliarde cat au scos din conturi in 2017.

Cele mai multe investitii au fost facute de cluburile din Premier League, 36,5% din total, urmate de cele din La Liga (22,7%) si Serie A (20,6%).

La Liga a crescut cel mai mult comparativ cu 2017. Campionatul spanil se bucura de o crestere cu 80,4%, datorata, in principal, undei mai bune distributii a drepturilor de televizare si succesului international. La Liga este, in prezent, a doua cea mai mare forta din fotbalul mondial.

In ceea ce priveste situatia cluburilor, 7 dintre ele au depasit pragul de 1 miliard in ultimii 8 ani.

Cele mai mari investitii au fost facute, in perioada 2010 - 2018 de Manchester City (1,47 miliarde de euro), urmat de Chelsea (1,31 miliarde de euro) si Barcelona (1,28 miliarde de euro). Topul este completat de PSG (1,24 miliarde de euro), Manchester United (1,1 miliarde de euro), Juventus (1,085 miliarde de euro) si Liverpool (1,071 miliarde de euro).

In 2018, Barcelona a intrecut Liverpool si Juventus in topul cluburilor care au cheltuit cel mai mult. Spaniolii au cheltuit 178 milioane de euro in iarna si 143 milioane de euro in vara, deci 321 de milioane de euro in total. Englezii de la Liverpool au ajuns la un total de 298 milioane de euro, in timp ce italienii care l-au transferat pe Ronaldo in aceasta vara au scos din conturi257 milioane de euro.