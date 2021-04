Halucinant! Noi detalii in scandalul de viol in care e implicat Ronaldo! Femeia care il acuza pe starul portughez cere 56 de milioane de lire

Cristiano Ronaldo este implicat intr-un proces in care este acuzat de viol, pentru o intamplare din 2009.

Fostul model Kathryn Mayorga l-a acuzat pe starul portughez ca a abuzat-o sexual in 2009, dupa ce s-au intalnit si au mers intr-o camera de hotel din Las Vegas. Femeia avea pe atunci 25 de ani si sustine ca fotbalistul a violat-o.

In 2010, femeia sustine ca a primit 375 000 de dolari pentru a nu discuta despre subiect, insa in urma cu trei ani a deschis un proces in Vegas, sustinand ca nu se afla 'in deplinatatea capacitatilor mintale' in momentul in care a acceptat propunerea.

Cristiano Ronaldo neaga cu vehementa acuzatiile, insa presa din Anglia a venit cu o noua serie de informatii. The Sun anunta ca femeia cere despagubiri de 56.5 milioane de lire sterline, echivalentul a doi ani de salariu ai starului lui Juventus.

Kathryn cere 18 milioane de lire pentru 'durerea din trecut si suferinta', 18 milioane de lire pentru 'durerea pe care o va simti pe viitor si suferinta' si 18 milioane de lire daune, anunta Mirror.

Cheltuielile femeii de 37 de ani se ridica pana la 1.4 milioane de lire, incluzand taxele legale de 1.1 milioane de lire.