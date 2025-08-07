Deși s-a vehiculat că internaționalul român are mai multe oferte pe masă din partea unor cluburi din campionatele de top, până în acest moment Ianis Hagi nu a luat o decizie cu privire la viitorul său.

Ianis Hagi, dorit la mai multe cluburi din Turcia

Conform jurnalistului turc Yakup Cinar, citat de YenicagGazetetsi, Ianis Hagi este dorit de mai mult cluburi din campionatul Turciei. Unul dintre aceste cluburi ar fi Kocaelispor, clubul care, la finalul sezonului trecut, a promovat în prima ligă a Turciei.

În trecut, numele lui Ianis Hagi a mai fost vehiculat la cluburi precum Fenerbahce sau Galatasaray, clubul pentru care tatăl său, legendarul Gheorghe Hagi a scris istorie.

Gică Hagi a cucerit 10 trofee alături de Galatasaray, inclusiv Cupa UEFA și Supercupa Europei.

Ianis Hagi s-ar afla și pe lista lui Eyupspor

Sport.ro a aflat că internaționalul nostru a intrat în atenția clubului Eyüpspor din Superliga turcă. Vorbim despre o formație potentă din punct de vedere financiar, dovadă și faptul că și-a permis împrumutul lui Denis Drăguș, de curând.

În momentul în care au bătut palma cu Drăguș, luându-l de la Trabzonspor, cei de la Eyüpspor s-au angajat să-i plătească salariul integral. Contractul atacantului e în valoare de 1,5 milioane de euro!

Eyüpspor are ambiții mari pentru noul sezon, dovadă și campania puternică de transferuri pe care a realizat-o, în această vară. Aducerea lui Ianis Hagi ar fi însă cea mai mare lovitură dată de echipa care a încheiat campionatul trecut pe locul 6.

