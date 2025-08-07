Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Alex Băluță, care mai are contract cu gruparea roș-albastră până în iunie 2026, a bifat ultima prezență la FCSB în aprilie 2025, împotriva lui ”U” Cluj, în etapa #3 din play-off-ul SuperLigii României.



Băluță a jucat atunci câteva minute după ce a intrat în minutul 90+2 în locul lui Vlad Chiricheș. De atunci, nu a mai bifat nicio prezență în echipamentul de joc al echipei pregătită de Elias Charalambous.



Unde a fost surprins Alexandru Băluță în ziua meciului FCSB - Drita



Joi seară, FCSB o va înfrunta pe Drita de la ora 21:30 în prima manșă din cel de-al doilea tur preliminar din UEFA Europa League. Partida va putea fi urmărită în direct la Pro TV și pe VOYO.



De când nu a mai fost luat în calcul de FCSB, Alex Băluță a încercat să rămână în formă și să se antreneze în permanență. În ziua meciului cu kosovarii, fotbalistul a alergat în pădure, în afara Bucureștiului.





