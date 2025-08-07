Unde a fost surprins Alexandru Băluță în ziua meciului FCSB - Drita

Alexandru Băluță (31 de ani) a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali de la FCSB.

Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Alex Băluță, care mai are contract cu gruparea roș-albastră până în iunie 2026, a bifat ultima prezență la FCSB în aprilie 2025, împotriva lui ”U” Cluj, în etapa #3 din play-off-ul SuperLigii României.

Băluță a jucat atunci câteva minute după ce a intrat în minutul 90+2 în locul lui Vlad Chiricheș. De atunci, nu a mai bifat nicio prezență în echipamentul de joc al echipei pregătită de Elias Charalambous.

Joi seară, FCSB o va înfrunta pe Drita de la ora 21:30 în prima manșă din cel de-al doilea tur preliminar din UEFA Europa League. Partida va putea fi urmărită în direct la Pro TV și pe VOYO.

De când nu a mai fost luat în calcul de FCSB, Alex Băluță a încercat să rămână în formă și să se antreneze în permanență. În ziua meciului cu kosovarii, fotbalistul a alergat în pădure, în afara Bucureștiului.


Sursa Foto: @sashacalisthenic Instagram

Alexandru Băluță ar fi dorit în Turcia

Deși Gigi Becali se răzgândise și plănuia recent ca Băluță și Edjouma să fie trecuți din nou pe lista de Superligă a lui FCSB, Mihai Stoica a anunțat că acest lucru nu este posibil, astfel că sunt așteptate plecările jucătorilor intrați pe lista neagră la campioana României.

Dorit recent și de Petrolul Ploiești, Alexandru Băluță ar fi și pe lista lui Erzurumspor, conform informațiilor venite din Turcia.

Erzurumspor evoluează în liga secundă din Turcia, iar în sezonul trecut a încheiat pe locul 6. Echipa care a fost preluată în această vară de antrenorul Serkan Özbalta (46 de ani) a ratat promovarea după 0-2 contra lui Bandirmaspor la baraj.

Pe lângă experiențele din România, Băluță a mai evoluat în Cehia (Slavia Praga, Slovan Liberec) și Ungaria (Puskas Akademia). Contractul său cu FCSB expiră în vara anului următor.

