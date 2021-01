Ghinion FANTASTIC pentru Milan inaintea derby-ului cu Juventus! Inca doi titulari depistati pozitiv. Echipele probabile

AC Milan si Juventus se intalnesc in etapa a 16-a din Serie A.

Liderul campionatului este lovit din nou de coronvirus. Dupa ce in trecut liderul echipei, Zlatan a avut probleme si a fost testat pozitiv, pentru meciul cu Juventus, Stefano Pioli nu se va putea baza pe mijlocasul Rade Krunic si atacantul Ante Rebic, anunta Gianluca Di Marzio.

In plus, nu ii va avea nici pe Bennacer si nici pe Zlatan Ibrahimovic, doi oameni de baza in componenta echipei, nerefacuti dupa accidentari mai vechi.

Nici Juventus nu este cu echipa completa, neavand fundasii de banda titulari, Cuadrado si Alex Sandro fiind si ei infectati cu SARS-COV2. Totusi, se anunta un super duel, Juventus fiind obligata sa castige avand de recuperat o diferenta 10 puncte fata de liderul Milan, acestia avand insa un meci in plus.

Ambele au invins in primele meciuri din 2021, Milan la Benevento cu scorul de 2-0, in timp ce "Batrana Doamna" s-a distrat cu Udinese, scor 4-1, datorita unei duble si o pasa de gol semnate de multiplul castigator al "Balonului de Aur", Cristiano Ronaldo.

Cele 2 vor avea un program infernal dupa meciul direct, urmand sa dispute urmatoarea etapa in weekend.

AC Milan: Donnarumma- Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez - Calabria, Kessie - Castillejo, Calhanoglu, Hauge - Leao.

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta - Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa - Ronaldo, Morata.