Echipa patronată de Dan Șucu este pe ultimul loc în Serie A și încă vânează prima victorie din actuala stagiune.



Înaintea duelului vital de duminică, ora 13:30, contra celor de la Torino, președintele Dan Șucu a decis să fie alături de echipă. Patronul român a zburat la Torino cu un avion privat și s-a alăturat lotului în cantonament.



Echipa a ajuns la Torino după-amiaza de sâmbătă, fiind întâmpinată de Șucu, potrivit GenoacFC. Jucătorii au efectuat ultima ședință de pregătire la Centrul Sportiv 'Gianluca Signorini', care a decurs fără probleme și a fost axată pe analiză tactică și pe fazele fixe, notează site-ul oficial al clubului.



Misiune dificilă pentru "Grifon"



Deplasarea se anunță dificilă, însă Genoa va fi susținută pe stadionul din Torino de 3.000 de suporteri. Deși se află pe ultima poziție în clasament, echipa are statistici defensive neașteptat de bune: este a treia formație din campionat la numărul de șuturi permise adversarilor (65) și a patra la numărul de mingi recuperate (412).



Pentru partida de duminică, antrenorul Patrick Vieira nu se va baza pe Marcandalli și Stanciu. Staff-ul a transmis că ambii jucători sunt așteptați să se alăture lotului abia de la antrenamentul de luni.

sursă foto: genoacfc.it

