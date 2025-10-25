Tehnicianul francez insistă că echipa este unită și nu trebuie să se lase copleșită de panică, în ciuda startului dezastruos de sezon.



Situația "Grifonului" în clasament este dramatică. După șapte etape disputate, echipa nu are nicio victorie și a adunat doar 3 puncte, în urma a trei remize și patru înfrângeri. Cu un golaveraj de 3-9, Genoa este pe locul 20.



"Mai multă rațiune, mai puțină emoție"



În ciuda cifrelor, Patrick Vieira își apără munca și grupul. Vieira a explicat diferența dintre partea emoțională, care "vede clasamentul și spune să schimbăm totul, de la jucători la modul", și partea rațională, pe care el, ca antrenor, o preferă.



"Partea rațională analizează prestațiile, ocaziile avute, chiar dacă nu le-am concretizat. Suntem uniți, compacți și vâslim în aceeași direcție cu staff-ul și clubul", a transmis Vieira, conform presei italiene.



Problema majoră, evidențiată și de Tuttosport, este lipsa de eficiență în fața porții: "Știm să creăm ocaziile de gol, trebuie să fim mai concreți. Trebuie să învățăm să marcăm!"



Înaintea deplasării de la Torino, programată pe 26 octombrie, Vieira a promis o altă atitudine: "Suntem uniți, avem poftă de revanșă. Nu aruncăm la gunoi ce am făcut. La Torino vom avea spiritul corect".

