Gattuso si-a gasit echipa la doar o zi dupa ce a fost demis de Napoli! Antrenorul italian a semnat cu echipa la care Mutu a scris istorie

Gattuso a stat doar o zi fara angajament.

Remiza din ultima etapa cu Verona, 1-1, a facut-o pe Napoli sa rateze locul 4, ultimul care duce in grupele Champions League, iar Gattuso a platit cu postul pentru acest insucces. Din fericire pentru el, doar o zi a stat managerul italian departe de antrenorat.

Luni, presedintele lui Napoli, De Laurentiis, a anuntat printr-un mesaj pe Twitter despartirea de Gattuso, iar marti, Fiorentina, printr-un comunicat oficial, il prezinta ca pe noul tehnician al echipei pana in 2023.

"Ma bucur foarte mult sa pot anunta toti suporterii viola ca Gennaro Gattuso va fi urmatorul antrenor al Fiorentinei.

Sunt convins ca Gattuso, un tanar antrenor, dar deja cu o mare experienta, ne va ajuta in dezvoltarea noastra si ca istoria sa profesionala si umana reprezinta pentru club o garantie importanta de determinare, competenta si dorinta de a castiga", a declarat Rocco Commisso, presedintele ACF Fiorentina.

Gattuso are un singur trofeu in cariera de antrenor, Cupa Italiei cu Napoli, castigat in sezonul 2019-2020, iar in trecut le-a mai pregatit pe FC Sion, Palermo, Crete, Pisa, AC Milan si Napoli.