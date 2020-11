Gattuso, impresionat de Ibrahimovic dupa dubla impotriva lui Napoli: "E mai puternic decat era in urma cu 10-12 ani!"

AC Milan s-a impus in fata lui Napoli, cu scorul de 3-1, intr-un meci al etapei a opta din Serie A.

Zlatan a inscris doua goluri in deplasarea de aseara si ramane in continuare omul decisiv al "rossonerilor". Suedezul a marcat in minutele de 20 si si 54 si a ajuns la 10 goluri marcate in 6 partide pentru AC Milan in campionat.

Antrenorul lui Napoli, Gennaro Gattuso, a spus dupa meci ca Zlatan este mult mai puternic decat era in urma cu 10-12 ani.

"Zlatan e mai puternic decat era in urma cu 10-12 ani. Milan si-a facut strategia in jurul lui Zlatan, isi pune baza in el si e convinsa suta la suta de ceea ce face. Milan se bazeaza mult pe centrari catre Zlatan intrucat colegii lui stiu ca el va reusi sa le fructifice. Noi am avut multe sanse in meciul cu Milan, dar n-am reusit sa le valorificam", a spus Gattuso pentru Sky Sport Italia.

Zlatan a iesit din teren in minutul 78 dupa ce a acuzat probleme musculare. AC Milan este pe primul loc in Serie A cu 20 de puncte. "Rossoneri" au inregistrat prima victorie in fata lui Napoli dupa 10 ani.