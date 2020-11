Francesco Totti, impresionat de Zlatan Ibrahimovic! "Sa zicem ca tu poti juca intr-un picior, acum"

Totti, legendarul jucator al lui AS Roma, a avut un numai cuvinte de lauda catre suedezul de la AC Milan.

Sinisa Mihajlovic si-a lansat online cartea autobiografica, iar la acest eveniment au participat Totti si Ibrahimovic. Fostul decar de la Roma nu a ratat ocazia sa il laude pe Zlatan. Roberto Mancini, actualul selectioner al Italiei si Dejan Stankovic au fost si ei fost martori la dialogul savuros.

"Sa zicem ca tu poti juca intr-un picior, acum. Da, e adevarat! Din punctul meu de vedere, poti sa joci pana la 50 de ani. E o placere sa te vad", i-a spus Totti lui Ibrahimovic, in transmisiunea organizata de Gazzetta dello Sport.

Sinisa Mihajlovic a lansat cartea "Meciul vietii" in care a detaliat momentele dificile din cariera sa. Antrenorul sarb a reusit sa invinga leucemia, boala cu care a fost dignosticat in 2019.

In 1992, Totti si-a inceput cariera la AS Roma, chiar in momentul cand pentru romani evolua Sinisa Mihajlovic. Sarbul a devenit apoi legenda la Lazio, iar el a dezvaluit ca a incercat sa faca pe Totti sa plece de la AS Roma.

"O data cand jucam la Sampdoria si a doua oara cand eram antrenor la Torino, dar nu a vrut sa joace in alta parte in Italia, dupa ce a plecat de la Roma", a spus tehnicianul Bolognei.

Zlatan continua sa uimeasca la 39 de ani in Serie A. Suedezul este cel mai bun marcator din campionat cu 8 goluri si o pasa decisiva.