Zlatan Ibrahimovic ramane inca un sezon pe San Siro! Suedezul a facut anuntul in stilul sau caracteristic! Imaginea a devenit virala!

Zlatan Ibrahimovic a facut anuntul asteptat de toata lumea.

Fotbalistul a negociat toata vara cu AC Milan prelungirea contractului. In aceasta dimineata, jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au dezvaluit ca cele doua parti au ajuns la un acord, suedezul urmand a mai ramane pentru inca un sezon pe San Siro.

Anuntul oficial din partea clubului nu a venit deocamdata, insa Zlatan si-a dat intentiile de gol printr-o postare pe contul sau de Instagram.

El a aparut in imagine purtand un tricou al milanezilor pe care numarul 21 este schimbat cu 11, iar in descrierea fotografiei a scris: "Asa cum am spus, abia ma incalzesc."

Intr-o ora, postarea atacantului a adunat peste 1,3 milioane de aprecieri si aproape 12.000 de comentarii.

Potrivit jurnalistilor italieni, in urmatorul sezon Ibrahimovic va castiga 7 milioane de euro plus bonusuri.

In stagiunea 2019/20, suedezul a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la AC Milan, contribuind la calificarea echipei in preliminariile Europa League.

Zlatan a adunat 20 de partide in tricoul milanezilor, reusind 11 goluri si 5 pase decisive.