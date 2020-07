Zlatan Ibrahimovic a semnat! Cine l-a convins sa ramana la AC Milan si cat va castiga suedezul in sezonul viitor!

Zlatan Ibrahimovic a decis ce va face in sezonul urmator.

Desi a declarat ca nu simte confortabil la echipa pe care pare ca nu o mai cunoaste, suedezul a hotarat sa mai ramana un sezon pe San Siro.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic a fost convins sa continue in Serie A de Stefano Pioli, care va fi in continuare antrenorul lui AC Milan pana in 2022, desi oficialii echipei isi doreau sa il schimbe la finalul acestui sezon.

Suedezul are o relatie foarte buna cu Pioli, el fiind conducatorul din teren al coechipierilor sai, pe care stie sa ii motiveze.

Zlatan Ibrahimovic, care a reusit 10 goluri de la revenirea la Milan, va castiga 4 milioane de euro plus bonusuri de performanta in sezonul viitor.

Ramanerea suedezului poate fi pusa si pe seama faptului ca, in clasamentul din Serie A, AC Milan ocupa un loc care ii asigura prezenta in cupele europene in sezonul viitor.